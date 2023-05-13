«Мы не заслужили такую экономическую ситуацию»: Стамбул накануне выборов

В воскресенье в Турции пройдут президентские выборы, которые могут привести к смене власти впервые за 20 лет. Как кандидаты в президенты агитируют в Стамбуле и какого исхода ожидают граждане — в репортаже РБК

Стамбул, Турция (Фото: Вероника Вишнякова / РБК)

Лица, плакаты, флаги

Залитый солнцем Стамбул привычно шумен и многолюден: центр города полон туристов и торговцев, зазывалы предлагают зайти в ресторан или купить тур по Босфору. Коты вальяжно лежат на солнце, местные пьют чай в тени. Cтоит свернуть с узкой улочки на более крупную, как тут же упираешься взглядом либо в Реджепа Тайипа Эрдогана, либо в Кемаля Кылычдароглу — двух главных соперников за пост президента Турции. Их портреты разных размеров развешаны по всему городу (Кылычдароглу чаще встречается в компании своих соратников — мэров Стамбула и Анкары). Одни умещаются на небольшом транспаранте, другие — перекрывают несколько этажей здания или целые дома. Площадь Эминеню, на которой находится Египетский базар и Новая мечеть, украшена как к карнавалу: с флагштока в самом центре лучами расходятся нити с разноцветными флажками, отражающими цвета партии Эрдогана. Присмотревшись, на них можно увидеть и ее символику. Флаги оппозиции находятся ближе к порту через дорогу.

На самой площади расположились небольшие фургончики от правящей Партии справедливости и развития и двух оппозиционных, входящих в Народный альянс: Республиканской народной партии (РНП) Кылычдароглу и второй по величине в коалиции Хорошей партии Мерал Акшенер. Все фургончики практически пустуют: помощники партий сидят на пластмассовых стульях рядом с ними и грустно смотрят на проходящих мимо туристов.

Политическая жизнь кипит за пределами центра: в то время как Кылычдароглу уехал в Анкару ради посещения мавзолея Мустафы Кемаля Ататюрка — основателя не только Турецкой республики, но и РНП — и последнего митинга сторонников в столице, Эрдоган колесит по Стамбулу на белом автобусе и иногда раздает припасенные в нем детские игрушки избирателям. Крыша автобуса занята снайперами. Действующий президент Турции последние дни один за другим проводит митинги в разных районах Стамбула. Финальный — на площади Кызылай в районе Касымпаша, где он вырос. Уже в 18:00 субботы агитация прекратится, последние люди уйдут с митинга, в Стамбуле начнут снимать плакаты. Только автовокзал Эсенлер по-прежнему будет полон. Тысячи жителей Стамбула покидают город на день, чтобы проголосовать на выборах по месту жительства. Уже к понедельнику им придется вернуться обратно. Желающих совершить однодневную поездку много: автобусным операторам пришлось запустить дополнительные рейсы.

«Наверно, так себя чувствуют в Африке»

«50% турок хотят нового президента, а другие 50% — нет. Результат станет сюрпризом для всех, особенно для нас. Мы хотим своей стране только лучшего, мы не заслужили такую экономическую ситуацию, мы хотим более комфортной жизни. Я не могу сказать, что мы пришли к этому из-за нашего президента, но так или иначе это произошло. Теперь надо думать, как это решать, нам нужны изменения», — говорит торговец шелковыми платками из Анатолии Омар. Мы сидим в его магазинчике на Гранд-базаре и пьем чай. Он встает и идет к одной из полок, достает платок и раскладывает его на прилавке. «Сейчас такой стоит 300 лир, а еще два года назад я продавал бы его за 100 и получил бы больше прибыли, чем сейчас. Цены на товары быстро растут, закупочные цены тоже, нам приходится ужиматься, чтобы у нас продолжали что-то покупать. Аренда помещений на Гранд-базаре всегда была дорогой, ее повышение не самое страшное, важнее цены на продукты», — продолжает он. Омар говорит, что усиление инфляции (в 2022 году, по официальным данным, она превышала 80%) и падение курса лиры совпало с пандемией, поэтому экономический кризис ощущается остро. При этом, продолжает он, поддержка Эрдогана все еще сильна.

Увидеть ее можно, побывав на одном из митингов с его участием. Так, накануне в районе Бахчелиэвлер трудно было понять, где находится больше людей: на самом месте проведения митинга или же вдоль дороги, по которой на мероприятие должен был приехать Эрдоган. Тысячи турок стояли за ограждениями и более часа ждали, когда перед ними проедет белый автобус президента. Женщины брали с собой детей и черно-белые портреты Эрдогана, мужчины несли флаги Турции и ПСР. Как только показалось начало колонны из автомобилей, стоявшие в первых рядах прильнули к ограждениям, а сотрудники полиции рассредоточились по территории. Завидев автобус, толпа начала выкрикивать лозунги, приветствуя своего лидера. Он стоял рядом с водителем и махал всем через лобовое стекло.

«Не забывайте, что Бахчелиэвлер — это район, в котором всегда поддерживали Эрдогана. Я сам живу недалеко от него и думаю, что процентов 60 местных хотели бы его переизбрания. Не просто же так он выбрал это место. Вот если бы он приехал в район, где больше любят Кылычдароглу, то картина была бы другая. Город разделен между ними двумя», — поясняет Омар.

Если Эрдоган выиграет, то его политика продолжится, говорит Мустафа, торгующий коврами ручной работы на соседнем ряду Гранд-базара. «Конечно, все переживают мировой кризис, но на нас он отражается сильнее. Когда мы говорим об обмене валюты, то, меняя доллары или евро, вы получаете много денег, а меняя лиры на них — совсем наоборот. Раньше один доллар стоил две лиры, а сейчас четыре. Так себя, наверное, чувствуют в Африке», — продолжает он. «Мы производим ковры, но почти не получаем дохода. У вас есть деньги их купить, у нас — нет. Инфляция — большая проблема. В супермаркетах все стало на 300% дороже. Впрочем, как и машины. Раньше люди инвестировали в недвижимость, теперь в автомобили — ты платишь 300 тыс. лир, а в следующем месяце твоя машина стоит уже 400 тыс.», — отмечает Мустафа. Виной тому не только политика, но и зерновой кризис, считает он.

Сельскохозяйственный сектор турецкой экономики также сильно просел, а из-за военных действий между Россией и Украиной, которые являются одними из главных поставщиков зерновых, их стоимость резко выросла, продолжил Мустафа. «У молодежи совсем нет денег и нет надежды, экономическая ситуация очень плохая. Сложно сказать, чем закончатся выборы, но кто бы ни пришел к власти, ему нужно будет это решать», — заключил он.

Мурат, сириец, перебравшийся в Турцию девять лет назад, говорит, что не имеет права голосовать на выборах, но они для него очень важны. Вопрос беженцев из его родной страны наряду с экономическими проблемами — один из самых острых. Ему, говорит он, хотелось бы, чтобы все осталось как есть. При Эрдогане к его сородичам будут относиться лучше, чем при Кылычдароглу, считает он. Мурат напоминает, что оппозиционер обещал выслать из Турции сирийских беженцев в течение нескольких лет. «Я не хочу говорить о политике и не имею права, я просто хочу продолжать жить, как живу, меня все устраивает», — заключил он.