Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе дверей в Тольятти

МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение на заводе по производству дверей в Тольятти

Пожарные ликвидировали открытое горение в цеху на заводе по производству дверей Ferroni в Тольятти, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

О пожаре на заводе по производству дверей Ferroni в Тольятти стало известно вечером 13 мая, около 22:20 по местному времени (21:20 мск). Он начался в помещениях покрасочного цеха. Огонь охватил площадь в 20 тыс. кв. м., к 02:46 мск возгорание локализовали.

Ferroni — крупнейший в России и в Европе производитель входных металлических дверей, говорится на сайте компании. Завод по производству дверей в Тольятти — одно из двух предприятий Ferroni, еще одна производственная площадка находится в Йошкар-Оле.

Пожар мог начаться из-за нарушений технологического процесса, говорили в МЧС. Мэр Тольятти Николай Ренц отмечал, что тушение осложняла нехватка воды: из-за проблем с питанием повысительного насоса ее не оказалось в большей части гидрантов. Воду подвозили предприятий бойлерами. Также на место тушения прибыли два пожарных поезда, которые заправляли пожарные машины водой. Позднее туда привезли дизельный генератор, с помощью которого запитали повысительный насос.

Пожар, согласно последним данным, тушили более 350 человек и 69 единиц техники, ему присвоили повышенный ранг сложности.

Затронутую огнем часть здания будет сложно восстановить, сообщил Ренц позднее. У горящего цеха обрушилась кровля на площади 5 тыс. кв. м. Пострадавших среди людей, по информации мэра и МЧС нет.