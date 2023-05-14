МЧС: площадь пожара на заводе дверей Ferroni в Тольятти выросла до 20 тыс. кв. м

Площадь пожара на заводе дверей в Тольятти выросла до 20 тыс. кв. м

Площадь пожара на заводе по производству дверей Ferroni в Тольятти Самарской области выросла до 20 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

Ранее ведомство сообщало, что огонь распространился на площади в 6 тыс. кв. м. У здания, где произошел пожар, обрушилась кровля на площади в 5 тыс. кв. м, отметили в МЧС.

Пожар начался в здании покрасочного цеха на заводе Ferroni в Тольятти вечером 13 мая. Огонь разгорелся в цеху по адресу: Приволжское шоссе, дом № 3, оттуда эвакуировали 15 человек.

Ferroni — крупнейший в России и в Европе производитель входных металлических дверей, говорится на сайте компании. Завод по производству дверей в Тольятти — одно из двух предприятий Ferroni, еще одна производственная площадка находится в Йошкар-Оле.

Пожару присвоили повышенный (третий из пяти) ранг сложности, сейчас его тушат 314 человека и 69 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Пострадавших, по информации ведомства, нет.