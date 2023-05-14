Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 12 мая, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 12 мая, 16:05
Площадь пожара на заводе дверей в Тольятти выросла до 20 тыс. кв. м Общество, 00:43
WP узнала об идеях Зеленского о ракетных ударах по территории России Политика, 00:33
Песков отверг обвинения оппозиции Турции о вмешательстве в выборы Политика, 00:25
Богомаз сообщил об ударе беспилотника по заводу в Брянской области Политика, 13 мая, 23:59
В Тернополе прогремели взрывы, в Киеве сработала ПВО Политика, 13 мая, 23:46
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 13 мая, 23:30
Израиль и Палестина возобновили обстрелы, несмотря на прекращение огня Политика, 13 мая, 23:00
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
В Тольятти загорелся цех завода дверей Ferroni на площади 6 тыс. кв. м Общество, 13 мая, 22:50
Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу Политика, 13 мая, 22:39
Возле Колизея в Риме прошла акция против визита Зеленского в Италию Политика, 13 мая, 22:39
Михалков высказался за закрытие «Ельцин-центра» Политика, 13 мая, 22:26
Взрыв объекта критической инфраструктуры в Хмельницком. Видео Политика, 13 мая, 22:16
Зеленский отказался от посредничества Ватикана в переговорах с Россией Политика, 13 мая, 22:07
Командир «Ахмата» рассказал об активизации ВСУ на некоторых участках Политика, 13 мая, 21:45
Общество ,  
0 

Площадь пожара на заводе дверей в Тольятти выросла до 20 тыс. кв. м

МЧС: площадь пожара на заводе дверей Ferroni в Тольятти выросла до 20 тыс. кв. м

Площадь пожара на заводе по производству дверей Ferroni в Тольятти Самарской области выросла до 20 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

Ранее ведомство сообщало, что огонь распространился на площади в 6 тыс. кв. м. У здания, где произошел пожар, обрушилась кровля на площади в 5 тыс. кв. м, отметили в МЧС.

Пожар начался в здании покрасочного цеха на заводе Ferroni в Тольятти вечером 13 мая. Огонь разгорелся в цеху по адресу: Приволжское шоссе, дом № 3, оттуда эвакуировали 15 человек.

Ferroni — крупнейший в России и в Европе производитель входных металлических дверей, говорится на сайте компании. Завод по производству дверей в Тольятти — одно из двух предприятий Ferroni, еще одна производственная площадка находится в Йошкар-Оле.

Пожару присвоили повышенный (третий из пяти) ранг сложности, сейчас его тушат 314 человека и 69 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Пострадавших, по информации ведомства, нет.

Читайте на РБК Pro
Криптовалюту могут признать ценной бумагой. Каковы риски
«Я как собака Павлова»: почему Стивен Кинг никогда не меняет режим дня
Деньги на скучном: как «Локо-Инвест» зарабатывает 30% годовых
Игры, квесты, книги: как мотивировать ребенка на уборку
Теги
Пожар МЧС Самарская область Тольятти
Материалы по теме
В Тольятти загорелся цех завода дверей Ferroni на площади 6 тыс. кв. м
Общество
В центре Москвы произошел пожар у отеля «Интерконтиненталь»
Общество
В Норильске пожар на складах распространился на 3 тыс. кв. м
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter