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В Тольятти загорелся покрасочный цех на площади 6 тыс. кв. м

МЧС: покрасочный цех загорелся в Тольятти в Самарской области на площади 6 тыс. кв. м
Пожар произошел в здании покрасочного цеха на заводе по производству дверей. Огонь охватил 6 тыс. кв. м, пострадавших, по предварительным данным, нет

В городе Тольятти Самарской области начался пожар в здании покрасочного цеха. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Цех, в котором началось возгорание, находится в Комсомольском районе города по адресу: Приволжское шоссе, дом № 3. О пожаре там стало известно около 22:22 по местному времени (21:22 мск). Ему присвоили повышенный ранг сложности.

«РИА Новости» со ссылкой на МЧС пишет, что площадь пожара выросла до 6 тыс. кв. м. Ранее в ведомстве говорили, что она составляет 1 тыс. кв. м. У горящего цеха частично обрушилась кровля.

Пострадавших, по предварительным данным, нет, сказал собеседник агентства в ведомстве. Из здания эвакуировали 15 человек.

Телеграм-каналы Mash, SHOT и 112, а также ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах пишут, что в Тольятти горит завод по производству дверей Ferroni. По данным сервиса «Яндекс.Карты», такое предприятие расположено в здании на Приволжском шоссе.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что огонь тушат более 100 человек и 30 единиц техники, также к тушению привлекли пожарный поезд.

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Ferroni — крупнейший в России и в Европе производитель входных металлических дверей, говорится на сайте компании. Завод по производству дверей в Тольятти — одно из двух предприятий Ferroni, еще одна производственная площадка находится в Йошкар-Оле.

Ранее, 12 мая, пожар произошел на складе с автомобильными покрышками в подмосковном городе Дзержинский. Изначально его площадь составила 1,5 тыс. кв. м, позже она увеличилась до 2,5 тыс. кв. м. Огонь перекинулся на соседнее здание, пожар тушили с помощью вертолетов.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
МЧС пожары цех
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