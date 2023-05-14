Мэр оценил сложность восстановления сгоревшей части завода в Тольятти

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Восстановить затронутую пожаром часть завода дверей Ferroni в Тольятти будет очень сложно. Об этом заявил мэр города Николай Ренц в телеграм-канале.

Мэр рассказал, что тушить пожар, который начался в цеху на заводе Ferroni вечером 13 мая, было сложно из-за проблем с питанием повысительного насоса. По этой причине в большей части гидрантов не оказалось воды. Ее подвозили предприятий бойлерами. Также на место тушения прибыли два пожарных поезда, которые заправляли пожарные машины водой. Позднее туда привезли дизельный генератор, с помощью которого запитали повысительный насос.

«Сейчас идет пролив территории, пораженной пожаром. Тяжелые последствия, восстановить эту часть будет очень сложно», — написал он. Пожар, уточнил мэр, тушат более 350 человек и 69 единиц техники.

Согласно последним данным МЧС, пожар охватил территорию в 20 тыс. кв. м, к 03:46 (02:46 мск) возгорание локализовали.В горящем цеху обрушилась кровля на площади 5 тыс. кв. м. Из здания эвакуировали персонал, в результате никто не пострадал.

Причиной пожара, как полагают в ведомстве, стало нарушение технологического процесса. Проверку по факту произошедшего организовала прокуратура.

Ренц сообщил ТАСС, что специалисты лаборатории не выявили превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в Тольятти из-за пожара.