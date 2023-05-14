Детская больница в Петербурге приостановила госпитализацию из-за кори

Детская больница им. К. А. Раухфуса в Санкт-Петербурге приостановила плановую госпитализацию в стационар из-за карантина по кори. Об этом медицинское учреждение сообщило на странице «ВКонтакте».

Госпитализацию приостановили по распоряжению Роспотребнадзора в стационаре по адресу: Лиговский проспект, дом № 8.

Ограничения будут действовать с 13 мая «до особого распоряжения». Посещать детей разрешат только одному из родителей при условии, что он вакцинирован от кори или сдал положительный тест на антитела. Наличие антител показывает, что человек был инфицирован, также они вырабатываются в организме после вакцинации.

Госпитализировать детей в стационар не будут вне зависимости от наличия прививки. С родителями, чьи дети должны были лечь в больницу в дни карантина, свяжутся для переноса дат.

При этом госпитализация в дневной стационар, который расположен в здании по другому адресу, продолжится в обычном режиме.

С начала года в Санкт-Петербурге выявили 38 очагов распространения кори в 12 районах города, писала «Фонтанка» 10 мая со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В конце апреля Роспотребнадзор сообщил, что случаи заболевания корью выявлены в целом в 44 регионах страны. В январе—марте было зарегистрировано 1089 таких случаев. Ситуация с заболеваемостью корью в России осложняется, но не требует системных ограничений, отмечала главный санитарный врач Анна Попова.