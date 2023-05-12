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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле приграничного села

Губернатор Гладков: село Пороз в Белгородской области попало под обстрел ВСУ
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Село Пороз в Грайворонском городском округе Белгородской области, у границы с Украиной, попало под обстрел ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Люди не пострадали. Повреждены два частных дома: в них посечены фасады и крыши и выбиты окна. Осколками повредило крышу хозяйственной постройки и стекло машины.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Накануне из-за обстрела в регионе остались без света семь населенных пунктов: в селе Черемошное повредило линию электропередачи.

Вечером 11 мая Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом. Пострадавших не было.

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле приграничного села
Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле приграничного села

Теги
обстрел Белгородская область Вячеслав Гладков
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