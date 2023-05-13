Гладков сообщил о ночном обстреле села Муром

В ночь на 13 мая под обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Снаряд ствольной артиллерии прилетел во двор частного жилого домовладения, в результате чего посечены фасад и кровля, выбиты окна в доме, хозпостройка разрушена полностью. Подворовой обход продолжается», — написал он.

Белгородская область с начала военной операции на Украине регулярно подвергается обстрелам. Накануне, 12 мая, Гладков сообщал об ударе по приграничному селу Пороз. Тогда также никто не пострадал. Повреждения получили два частных дома: в них посечены фасады и крыши и выбиты окна. Осколками повредило крышу хозяйственной постройки и стекло машины.

В регионе действует высокий уровень терроритстической опасности и средний уровень реагирования.