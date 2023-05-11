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Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом

Губернатор Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО
Белгород
Белгород (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле.

Утром 11 мая под обстрел попал Белгородский район. Никто не пострадал, но в селе Черемошное была повреждена линия электропередачи. Без света остались семь сел.

Накануне, 10 мая, в Белгородском районе взорвались и упали два беспилотника. Гладков сообщил, что никто не пострадал, но были повреждены автомобиль и два жилых дома: выбиты окна и посечены заборы. Позже он рассказал, что был еще и третий беспилотник, который сбили силы ПВО.

Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом
Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область ПВО
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