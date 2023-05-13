В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии режиссера Глеба Панфилова

Глеб Панфилов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Режиссер и сценарист Глеб Панфилов, ранее госпитализированный с инсультом, остается в тяжелом состоянии. Об этом «РИА Новости» рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

О госпитализации режиссера 11 мая сообщил РБК директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. Он говорил, что Панфилов «разговаривает — значит, <...> скоро пойдет на поправку». 12 мая Варшавер рассказал, что он «в более-менее нормальном состоянии, инсульт у него не очень сильный», добавив, что у режиссера осложнение в виде пневмонии.

Глеб Панфилов — советский и российский кинорежиссер и сценарист, народный артист РСФСР, лауреат премии президента России. Он родился в 1934 году в Магнитогорске, Панфилову 88 лет. В 1961 году режиссер начал работать на свердловском телевидении. В том же году вступил в КПСС. В 1966 году начал работать на «Ленфильме», где снял свой художественный дебют «В огне брода нет» (получил главный приз кинофестиваля в Локарно).

Среди картин Панфилова — «Прошу слова» (1975), «Тема» (1979), «Прошлым летом в Чулимске» (1981), «Васса» (1983), «Романовы» (2000), «Иван Денисович» (2021). Во многих из этих фильмов играла народная артистка СССР Инна Чурикова, на которой он был женат. Вместе супруги прожили более 50 лет.