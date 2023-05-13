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В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии режиссера Глеба Панфилова

НИИ Склифосовского: режиссер Глеб Панфилов остается в тяжелом состоянии после инсульта
Глеб Панфилов
Глеб Панфилов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Режиссер и сценарист Глеб Панфилов, ранее госпитализированный с инсультом, остается в тяжелом состоянии. Об этом «РИА Новости» рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

О госпитализации режиссера 11 мая сообщил РБК директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. Он говорил, что Панфилов «разговаривает — значит, <...> скоро пойдет на поправку». 12 мая Варшавер рассказал, что он «в более-менее нормальном состоянии, инсульт у него не очень сильный», добавив, что у режиссера осложнение в виде пневмонии.

Глеб Панфилов — советский и российский кинорежиссер и сценарист, народный артист РСФСР, лауреат премии президента России. Он родился в 1934 году в Магнитогорске, Панфилову 88 лет. В 1961 году режиссер начал работать на свердловском телевидении. В том же году вступил в КПСС. В 1966 году начал работать на «Ленфильме», где снял свой художественный дебют «В огне брода нет» (получил главный приз кинофестиваля в Локарно).

Среди картин Панфилова — «Прошу слова» (1975), «Тема» (1979), «Прошлым летом в Чулимске» (1981), «Васса» (1983), «Романовы» (2000), «Иван Денисович» (2021). Во многих из этих фильмов играла народная артистка СССР Инна Чурикова, на которой он был женат. Вместе супруги прожили более 50 лет.

Теги
НИИ Склифосовского Глеб Панфилов режиссер госпитализация
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