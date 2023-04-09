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Военная операция на Украине ,  
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Bild узнал о планах поездки Зеленского в Германию за Карлом Великим

Bild: Зеленский в мае посетит Германию для получения от Шольца премии Карла Великого
Премию Карла Великого вручают за «вклад в западноевропейское понимание», ее вручали Аденауэру, Гавелу, Меркель, Тихановской и другим политическим лидерам. Визит Зеленского может сорваться из-за планируемого наступления ВСУ
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский может лично посетить Германию в мае для церемонии получения престижной европейской премии Карла Великого с орденом, пишет Bild am Sonntag со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Формально награду получат помимо Зеленского и остальные украинцы. В обосновании говорится, что они защищают не только свою страну, но «и Европу и европейские ценности». Ожидается, что канцлер Олаф Шольц произнесет речь на награждении Зеленского.

Международная премия имени Карла Великого
Международная премия имени Карла Великого (Фото: Malte Ossowski / SVEN SIMON / Global Look Press)

При этом издание отмечает, что Зеленскому может помешать приехать в Германию планируемое наступление украинской армии, которое бы потребовало его нахождения на Украине. В таком случае он выступит на награждении по видеосвязи. Если же президент Украины сможет посетить Германию, это станет его первым визитом в республику с начала военной операции. До этого Зеленский посетил США, Великобританию, Францию и Польшу, несмотря на то что Берлин занимает второе место по поставкам вооружений Киеву после Вашингтона.

Премия Карла Великого присуждается за усилия в объединении Европы, награждение проходит в городе Ахен на северо-востоке Германии. Этот город стал первым крупным городом Западной Германии, освобожденным союзными войсками. А в декабре 1949 года, на фоне проблем в европейской интеграции, жители Ахена выступили с призывом к европейскому единству. Доктор Курт Пфайффер предложил вручать премию ежегодно за «ценный вклад в западноевропейское взаимопонимание».

Премия Карла Великого стала первой учрежденной в истории современной Германии. Ее вручают в День Вознесения, которое придется в 2023 году на 18 мая. Однако Шольц в эти дни будет на саммите G7 в Японии, а потому церемонию перенесут на несколько дней.

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Первым награжденным стал 18 мая 1950 года один из идеологов европейской интеграции, основатель Панъевропейского союза Рихард фон Куденхове-Калерги. Премию также получали немецкий канцлер Конрад Аденауэр (1954), Еврокомиссия (1969) и валюта евро (2002), первый чешский президент Вацлав Гавел (1991), французский президент Эмманюэль Макрон (2018), а в 2022 году премии удостоили лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Марию Колесникову, Веронику Цепкало.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Украина Владимир Зеленский Олаф Шольц орден

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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