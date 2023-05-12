Суд вынес первый приговор за злоупотребления при гособоронзаказе

В России вынесли первый приговор по делу о злоупотреблении при выполнении гособоронзаказа

Суд Батайска Ростовской области вынес первый в России приговор за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По статье 201.1 УК виновным признали руководителя оборонно-промышленного комплекса АО «Отдельное конструкторско-технологическое бюро "Вектор"» Анатолия Михалина. Его приговорили к пяти годам условно. По версии следствия, Михалин на протяжении двух лет умышленно включал в стоимость продукции государственного оборонного заказа фиктивные затраты.

Согласно сервису РБК Компании, АО «Отдельное конструкторско-технологическое бюро «Вектор» зарегистрировано в 2009 году. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. По данным за 2015 год, прибыль предприятия составила 12,8 млн руб.

Уголовное наказание за срыв гособоронзаказа было введено в 2017 году. Максимальное наказание по этой статье с сентября прошлого года предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. При этом возможно освобождение от уголовного наказания, если нарушения добровольно устранены. В январе Путин заявил, что прокуратура должна усилить надзор за своевременным выполнением гособоронзаказа.