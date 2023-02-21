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«Калашников» начал серийное производство снайперской винтовки Чукавина

Президент «Калашникова»: концерн начал серийное производство снайперской винтовки Чукавина
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ)
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) (Фото: kalashnikovgroup.ru)

В России началось серийное производство снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), сообщил ТАСС президент концерна «Калашников» (входит в «Ростех») Алан Лушников.

«Винтовка Чукавина успешно выдержала государственные испытания. Ведется изготовление СВЧ в интересах заказчика», — передает агентство его слова.

СВЧ калибра 7,62х54 мм — новое поколение российских снайперских винтовок, для которых можно использовать любые прицельные комплексы как российского, так и зарубежного производства. Масса винтовки без магазина составляет 4,8 кг, длина — 1,17 м, длина ствола — 0,62 м. СВЧ оснащена газоотводной автоматикой с коротким ходом газового поршня и трехпозиционным поворотным газовым регулятором.

Концерн «Калашников» также начал серийно поставлять новый пистолет-пулемет ППК-20 в интересах заказчика, сообщил Лушников. По его словам, сейчас ведутся работы по принятию ППК-20 на вооружение, уже осуществляются его серийные поставки. Он отметил, что пистолет-пулемет способен вести огонь в автоматическом и одиночном режимах с использованием быстросъемного прибора малошумной и беспламенной стрельбы.

Лушников в начале ноября 2022 года заявил, что в российскую армию уже поступают новые снайперские винтовки Чукавина. «У нас подписан контракт [с Минобороны] на этот год, на следующий год и далее», — сказал он. Ее испытания завершились в октябре 2021 года.

Руководитель «Калашникова» ранее отмечал, что СВЧ уже используются в армии и нареканий к ним нет. Эти винтовки должны заменить СВД — снайперские винтовки Драгунова.

19 февраля глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что в этом месяце предприятия госкорпорации увеличили объемы производства некоторой военной продукции более чем в 50 раз. По его словам, в первую очередь речь идет о боеприпасах, «конечно, там объемы колоссальные».По словам Чемезова, доля гособоронзаказа в пакете «Ростеха» составляет практически половину.

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«Калашников» оружие Ростех снайперская винтовка
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