Кабмин упростил порядок вывоза отдельных видов товаров из России

Минэкономразвития: Кабмин снял ограничения на вывоз из России более 200 видов товаров

Правительство вывело из-под ограничений на вывоз из России более 200 позиций товаров иностранного производства. Об этом говорится на сайте Минэкономразвития.

«Новым постановлением по предложениям отраслевых ведомств и представителей российского бизнеса из-под действия ограничений на вывоз исключено в совокупности более 200 позиций: товары бытового назначения, отдельные виды продукции медицинского назначения, телекоммуникационного оборудования, электрических машин и механических устройств и прочее», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что нововведение также упрощает экспорт товаров российского производства. Экспортерам более не нужно получать сертификаты о происхождении товара, подтверждающие производство продукции в России.

Ограничения на вывоз товаров иностранного производства власти ввели в марте прошлого года в качестве ответа на санкции, которые запрещают поставлять в Россию ряд технологий. Речь шла о ранее ввезенной в страну продукции. Она может вывозиться только в страны Евразийского экономического союза, Абхазию, Южную Осетию (по разрешению профильных министерств), но не в дальнее зарубежье.

В перечне было более 200 наименований товаров. Это технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура, железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели.