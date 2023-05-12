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Активы ЦБ в Швейцарии не будут использовать для восстановления Украины

В Швейцарии отказались использовать замороженные активы ЦБ для восстановления Украины
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Власти Швейцарии не считают возможным использование замороженных активов Банка России для восстановления Украины. Об этом ТАСС заявили в Государственном секретариате экономики Швейцарии (SECO).

При этом руководитель службы информации ведомства Антье Берчи подчеркнула, что в Берне внимательно следят за дискуссиями на эту тему в Евросоюзе.

Ранее 10 мая в SECO заявили«РИА Новости», что «теоретически» допускают передачу активов Центробанка на восстановление Украины. При этом там отметили, что дискуссии на эту тему продолжаются и пока ничего не решено.

«Ваше заявление представляет собой неверное толкование пресс-релиза от 10 мая. В этом пресс-релизе лишь отмечается: «В ЕС продолжаются дискуссии о том, следует ли инвестировать активы российского Центробанка, а вырученные средства использовать для восстановления Украины. Швейцария внимательно следит за этими обсуждениями», — сказала Берчи ТАСС.

Власти Швейцарии в декабре 2022 года сообщили, что с февраля 2022-го заморозили российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков, или около $7,95 млрд.

Теги
Швейцария Банк России Украина санкции опровержение
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