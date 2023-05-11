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Глава «Энергоатома» заявил, что ВСУ придется обойти Запорожскую АЭС

Глава «Энергоатома»: ВСУ придется обойти Запорожскую АЭС при контрнаступлении
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

ВС Украины понимают, что при контрнаступлении необходимо обойти Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), чтобы избежать ее повреждения. Об этом заявил глава украинской Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Петр Котин в комментарии CNN.

«Они [ВСУ] несут ответственность за сохранение целостности [ЗАЭС] <...> Это полностью понимают наши военные», — заявил он (цитата по «Украинской правде»).

Материал дополняется. 

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