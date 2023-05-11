Глава «Энергоатома» заявил, что ВСУ придется обойти Запорожскую АЭС
Глава «Энергоатома»: ВСУ придется обойти Запорожскую АЭС при контрнаступлении
Запорожская АЭС
ВС Украины понимают, что при контрнаступлении необходимо обойти Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), чтобы избежать ее повреждения. Об этом заявил глава украинской Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Петр Котин в комментарии CNN.
«Они [ВСУ] несут ответственность за сохранение целостности [ЗАЭС] <...> Это полностью понимают наши военные», — заявил он (цитата по «Украинской правде»).
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