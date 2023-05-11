Курский губернатор сообщил об обстреле электроподстанции в Теткино

Старовойт: со стороны Украины зафиксировано пять прилетов по электроподстанции в Теткино

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино в Курской области, было зафиксировано пять «прилетов» по электроподстанции. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Из-за обстрела частично нарушено электроснабжение, добавил он. «Как только позволит ситуация, специалисты приступят к восстановлению», — написал Старовойт.

В прошлый раз Теткино обстреливали 7 мая, пострадавших не было. 3 мая Старовойт сообщал об обстреле поликлиники в этом поселке, было нарушено электроснабжение.

10 мая Старовойт сообщал об обстреле двух районов в Курской области. В Суджанском районе неподалеку от села Гуево «украинские военные обстреляли строящийся защитный объект», из-за взрыва один из строителей был контужен. Также ВСУ нанесли удар по поселку Краснооктябрьский в Глушковском районе, пострадавших нет.

После начала военной операции на Украине власти приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах. В Курской области с апреля 2022 года каждые 15 суток продлевали высокий уровень террористической опасности, с февраля он стал бессрочным. Также в регионе действует средний уровень реагирования.