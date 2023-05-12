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Глава ЛНР сообщил об обстреле Луганска в День Республики

Глава ЛНР Пасечник: украинские силы обстреляли Ленинский район Луганска
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Украинские силы обстреляли Луганск в День Республики, 12 мая, заявил врио главы республики Леонид Пасечник.

По его словам, под удар попал Ленинский район города.

«Обстрел города в праздник — очередная попытка киевского террористического режима запугать мирных граждан. На месте работают пожарные и все оперативные службы. Обстоятельства происшествия и информация по пострадавшим уточняется», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Родион Мирошник, до включения ЛНР в состав России занимавший должность посла республики, рассказал РБК, что в городе прогремели два взрыва.

«Взрывы были. Это на территории бывшего сотового завода, предприятия «Полипак». Это старая часть Луганска, там предприятия и частный сектор рядом. Предприятие достаточно давно не работало. Там дым идет оттуда, куда прилетело. Возможно, есть вероятность, что люди не пострадали, так как предприятие достаточно давно не работало», — рассказал он.

Подполковник Народной милиции ДНР Андрей Марочко в разговоре с ТАСС предположил, что взрывы произошли в результате обстрела ВСУ с помощью ракет, дальность которых составляет 150 км.

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11 мая 2014 года в Луганской области Украины прошел референдум о создании народной республики. Местные власти, уже не подчинявшиеся Киеву, сообщили тогда, что в референдуме приняли участие более 1,35 млн человек. За создание народной республики проголосовали 1,298 млн человек. Против самостоятельности региона проголосовали чуть больше 51 тыс. избирателей.

Как отметил тогда пресс-секретарь ЦИК Луганской народной республики Василий Никитин, с этого дня территория ЛНР больше не является Луганской областью Украины. Власти новой республики подготовили тогда письмо в ООН с просьбой о признании ее независимости.

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ЛНР Леонид Пасечник обстрел
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