Медведев назвал МУС маловразумительной и бессильной структурой

Дмитрий Медведев (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) не признали ни Россия, ни США, поэтому этот суд является бессильной, бесполезной и маргинальной структурой, заявил Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.

«Взять тот самый маловразумительный Международный уголовный суд, который ни мы, ни американцы не считаем сколь либо легитимным для своих стран и граждан. Никому не нужная, бессильная структура была, как известно, создана на базе Римского статута, в котором не участвуют крупнейшие страны», — цитирует Медведева ТАСС.

Медведев уточнил, непризнание этого суда крупнейшими странами превратили его в маргинальный, «заведомо для них бесполезный». «Этакое сборище правовых импотентов», — резюмировал зампред Совбеза.

Медведев также отметил, что финансирование МУС со стороны США выглядит как взятка от Вашингтона.

«Напомню, что в текущем году общий бюджет этого специального суда вырос на 24 млн евро. Можно как угодно, конечно, рассматривать, но по сути это выглядит как взятка от американских властей, которая выдана специально под антироссийские дела, связанные с конфликтом на Украине», — сказал он.

Решение суда по отношению к России Медведев охарактеризовал как юридический выпад. «Он, конечно, демонстративный, бессмысленный, даже в чем-то жалкий. Но, к сожалению, он имеет некоторые последствия», — подчеркнул он.

17 марта МУС объявил о выдаче ордера на арест президента Владирима Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову по подозрению в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с 24 февраля 2022 года.



Кремль назвал «саму постановку вопроса» возмутительной и неприемлемой и напомнил, что Москва не признает юрисдикцию МУС.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что его ведомство объявит в розыск судей МУС, которые выдали ордер на арест Путина. «СК тогда очень быстро возбудил уголовное дело против прокурора [МУС], председателя и трех судей, которые активно влияли на принятие этого решения. Мы их скоро объявим в розыск», — сказал Бастрыкин.