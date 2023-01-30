Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 75,41 (+0,07) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 69,34 (+0,21) Инвестиции, 27 янв, 16:26
В Пентагоне заявили о непричастности США к удару по Ирану Политика, 04:06
Джонсон рассказал об «экстраординарном» разговоре с Путиным в феврале Политика, 03:49
МИД заявил об отказе секретариата ООН от нейтралитета по Украине Политика, 03:36
Грузовик Rio Tinto потерял на дороге в Австралии капсулу с цезием-137 Общество, 03:11
Во Внуково задержали девушку с полкило кокаина в желудке Общество, 03:09
В Краснодарском крае полицейский сбил 60-летнего мужчину и скрылся Общество, 02:37
Глава Мюнхенской конференции поддержал поставку истребителей на Украину Политика, 02:01
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
«Коммерсантъ» узнал об интересе «Ростелекома» к покупке «МегаФона» Бизнес, 02:00
WSJ сообщила о закупках чипов из США разработчиком ядерного оружия КНР Политика, 01:48
Зеленский назвал «очень жесткой» ситуацию под Бахмутом и Угледаром Политика, 01:26
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу Политика, 01:09
Associated Press извинилось за совет не употреблять фразу «the French» Общество, 00:58
Bloomberg назвал военную «автономию» Европы от США несбыточной мечтой Политика, 00:53
На сирийско-иракской границе обстреляли колонну грузовиков Политика, 00:52
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД заявил об отказе секретариата ООН от нейтралитета по Украине

МИД: секретариат ООН добровольно отказывается от нейтрального посредничества по Украине

Секретариат ООН добровольно отвергает возможность нейтрального посредничества в урегулировании конфликта на Украине, заявил замглавы российского МИДа Сергей Вершинин в интервью газете «Известия».

«Прикрываясь резолюциями Генассамблеи, Секретариат [ООН] добровольно отвергает для себя возможность какого-либо нейтрального посредничества», — сказал он.

Доверие к секретариату «в значительной степени подорвано годами бездействия международных чиновников», сказал дипломат. В этих условиях президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко «саботировали исполнение обязательств Киева по утвержденному резолюцией СБ (Совет Безопасности. — РБК) ООН 2202 Комплексу мер», заявил он.

После начала кризиса на Украине в 2014 году секретариат, по словам Вершинина, занял неоднозначную позицию. Российская сторона «не слышала из уст его представителей прямой критики в адрес Киева даже тогда, когда тот вел настоящую войну против своих граждан в восточных регионах», сказал дипломат.

«Не слышали и призывов к прямому диалогу с Донбассом, как того требовала резолюция СБ ООН 2202, утвердившая комплекс мер по выполнению Минских соглашений», — добавил замглавы МИДа.

При этом, по словам дипломата, после начала спецоперации представители секретариата высказывали прямые и «во многом надуманные» претензии в адрес России. Когда российская сторона задавалась вопросом, почему секретариат ориентируется на «двойные стандарты», там ссылались на обязательство руководствоваться решениями Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюции этого органа носят рекомендательный характер, подчеркнул Вершинин.

Читайте на РБК Pro
Население КНР сократилось впервые за 60 лет. Чем это грозит экономике
Россияне смогут запрещать себе брать кредиты. В чем здесь опасность
Как изучение иностранного языка повышает самооценку и снижает стресс
Россия — третья по расчетам в юанях. Как изменились поставки и платежи

«Возникает вопрос: чем будет руководствоваться генсекретарь, если получит обращение о содействии в урегулировании?» — сказал он.

Изменить ситуацию, по мнению дипломата, можно, если в секретариате восстановится «здравомыслие» и он перестанет «прятаться за политизированными неконсенсусными решениями» государств-членов ООН.

Провести мирный саммит при посредничестве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в феврале 2023 года предлагал Киев. Как отмечал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, ООН могла бы быть лучшей площадкой для проведения такого саммита, так как это не означает оказания услуги для определенной страны. Министр отзывался о генсеке организации как об «эффективном посреднике и переговорщике».

В Кремле в ответ на инициативу украинских властей заявили, что Россия не следует чужим условиям, в том числе в вопросе проведения переговоров по ситуации на Украине. «Мы никогда не следовали чужим условиям. Ориентировались только на свои. И на здравый смысл», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Гутерриш не раз подтверждал готовность стать посредником в переговорном процессе по Украине. Однако для этого необходимо согласие всех сторон конфликта, говорили в офисе главы организации.

Теги
ООН посредничество секретариат ООН Украина МИД
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter