МИД заявил об отказе секретариата ООН от нейтралитета по Украине

Секретариат ООН добровольно отвергает возможность нейтрального посредничества в урегулировании конфликта на Украине, заявил замглавы российского МИДа Сергей Вершинин в интервью газете «Известия».

«Прикрываясь резолюциями Генассамблеи, Секретариат [ООН] добровольно отвергает для себя возможность какого-либо нейтрального посредничества», — сказал он.

Доверие к секретариату «в значительной степени подорвано годами бездействия международных чиновников», сказал дипломат. В этих условиях президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко «саботировали исполнение обязательств Киева по утвержденному резолюцией СБ (Совет Безопасности. — РБК) ООН 2202 Комплексу мер», заявил он.

После начала кризиса на Украине в 2014 году секретариат, по словам Вершинина, занял неоднозначную позицию. Российская сторона «не слышала из уст его представителей прямой критики в адрес Киева даже тогда, когда тот вел настоящую войну против своих граждан в восточных регионах», сказал дипломат.

«Не слышали и призывов к прямому диалогу с Донбассом, как того требовала резолюция СБ ООН 2202, утвердившая комплекс мер по выполнению Минских соглашений», — добавил замглавы МИДа.

При этом, по словам дипломата, после начала спецоперации представители секретариата высказывали прямые и «во многом надуманные» претензии в адрес России. Когда российская сторона задавалась вопросом, почему секретариат ориентируется на «двойные стандарты», там ссылались на обязательство руководствоваться решениями Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюции этого органа носят рекомендательный характер, подчеркнул Вершинин.

«Возникает вопрос: чем будет руководствоваться генсекретарь, если получит обращение о содействии в урегулировании?» — сказал он.

Изменить ситуацию, по мнению дипломата, можно, если в секретариате восстановится «здравомыслие» и он перестанет «прятаться за политизированными неконсенсусными решениями» государств-членов ООН.

Провести мирный саммит при посредничестве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в феврале 2023 года предлагал Киев. Как отмечал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, ООН могла бы быть лучшей площадкой для проведения такого саммита, так как это не означает оказания услуги для определенной страны. Министр отзывался о генсеке организации как об «эффективном посреднике и переговорщике».

В Кремле в ответ на инициативу украинских властей заявили, что Россия не следует чужим условиям, в том числе в вопросе проведения переговоров по ситуации на Украине. «Мы никогда не следовали чужим условиям. Ориентировались только на свои. И на здравый смысл», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Гутерриш не раз подтверждал готовность стать посредником в переговорном процессе по Украине. Однако для этого необходимо согласие всех сторон конфликта, говорили в офисе главы организации.