В Петербурге под окнами многоэтажного дома нашли тело восьмиклассника

Под окнами многоэтажки в Петербурге нашли тело восьмиклассника

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В Петербурге рядом с многоэтажкой нашли тело 15-летнего школьника, ученика восьмого класса. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, мальчик погиб вскоре после прогулки с другом. Он отправил прощальное сообщение в мессенджере матери. Подросток не состоял на учете и рос в благополучной семье.

«Мегаполис» уточняет, что тело нашли под окнами дома № 22 к. 3 на Гжатской улице. В здании 22 этажа.

В ГСУ СКР по Санкт-Петербургу отказались от комментариев.