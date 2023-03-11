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Начальник отделения УВД в Москве попал в реанимацию после попытки суицида

ТАСС: сотрудник УВД в Москве совершил попытку самоубийства
По предварительным данным, пишет ТАСС, в момент происшествия мужчина был пьян. В ГУ МВД по Москве подтвердили, что сотрудник УВД по ЦАО получил травмы и находится в больнице
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Начальник миграционного отделения управления внутренних дел по Центральному округу Москвы Александр Чопик попал в реанимацию после попытки самоубийства, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Об этом также сообщила Baza.

Инцидент, по данным канала, произошел вечером 10 марта, после того, как 35-летний майор пришел домой. Агентство указывает, что в момент происшествия Чопик, по предварительным данным, был пьян, позже у него обнаружили травматический пистолет. Скорую полицейскому вызвала жена.

В пресс-службе столичного управления МВД агентству заявили, что по факту получения ранений сотрудником УВД по ЦАО проводится проверка. «Предварительно установлено, что вечером 10 марта из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним из квартиры по месту жительства мужчины 1987 года рождения с телесными повреждениями. В ходе проверки установлено, что пострадавшим является сотрудник УВД по ЦАО», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что мужчина получил ранения во внерабочее время. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве, а также обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СКР по Москве.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
суицид самоубийство УВД ЦАО
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