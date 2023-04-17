Роспотребнадзор объяснил, какие данные о суицидах отнесут к запрещенным

Среди критериев, по которым информацию могут признать запрещенной, — осуждение или высмеивание неудачной попытки суицида, размещение объявлений о знакомстве с целью самоубийства или опрос о наиболее надежных его способах

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Роспотребнадзор опубликовал приказ, которым утвердил критерии оценки содержания сайтов и интернет-страниц для включения их в реестр запрещенных. Документ размещен на портале правовой информации. Речь идет об информации, касающейся самоубийств.

В частности, ресурс могут признать запрещенным, если там есть сведения об одном или нескольких способах совершения самоубийства, «совокупности необходимых для самоубийства условий», в том числе месте, времени и подготовительных действиях.

В качестве критериев оценки информации о призывах к совершению самоубийства Роспотребнадзор также перечислил наличие предложения или просьбы совершить самоубийство, указание на суицид как способ решения проблемы, его одобрение, а также аргументы, которые не содержат прямого или явного побуждения, но «способные склонить к принятию решения о совершении самоубийства». Это могут быть истории, популяризирующие действия совершивших суицид людей.

Роспотребнадзор также упомянул среди критериев осуждение или высмеивание неудачной попытки суицида, объявления о знакомстве с целью самоубийства или опрос или тест на предмет выбора способа покончить с жизнью.

Ведомство отметило, что критерии не распространяются на информацию, размещенную на сайтах госорганов и органов местного самоуправления, а также произведений, имеющих историческую, научную или художественную ценность. Документ вступит в силу 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Согласно ст. 15.1 закона «Об информации», интернет-сайтам запрещено публиковать информацию о способах совершения самоубийства, а также призывы к совершению самоубийства.

В 2015 году Роспотребнадзор выпустил рекомендации для СМИ, касающиеся распространения данных о самоубийствах. Он рекомендовал не публиковать материалы о суицидах на первой полосе газет и главной странице сайтов и не помещать подборку статей похожей тематики в конце публикаций о самоубийствах. Кроме того, СМИ должны «ограничивать остроту подачи информации и ее объем, избегать сенсационности и излишней эмоциональности», не описывать как «разумный способ решения проблем» или как мужественный или романтический поступок.