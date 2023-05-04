В Краснодарском крае нашли тело убитой на трассе «Дон» девушки

Члены добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» нашли тело 19-летней Татьяны Мостыко, которую убили в Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» вместе с 37-летним Кириллом Чубко. Об этом сообщается в телеграм-канале поискового отряда в регионе.

«Найдена, погибла. Мостыко Татьяна Юрьевна, 19 лет (2003 года рождения), станица Березанская, Выселковский район, Краснодарский край», — говорится в сообщении.

3 мая было найдено тело Кирилла Чубко.

Чубко и Мостыко работали в event-агентстве. 28 апреля они возвращались домой в Усть-Лабинск после мероприятия из станицы Крыловской и на участке трассы М-4 «Дон» вблизи станицы Березанской Выселковского района у их машины пробило колесо. К ним подошли несколько мужчин и предложили помочь, после этого Чубко и Мостыко перестали выходить на связь. Кроме того, за прошедшие дни с банковских карт пропавших было сняты деньги.

СК возбудил уголовное дело по пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму). Молодых людей, а также подозреваемых в их убийстве искали более пяти дней. В итоге следователи задержали трех подозреваемых 30, 31 и 45 лет. По данным следствия, трое мужчин увидели на трассе мужчину и девушку, напали на них, украли банковские карты, сняли с них более 180 тыс. руб., затем убили Чубко и Мостыко и сожгли их автомобиль.