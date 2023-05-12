В мусорном баке в Мелитополе взорвалась самодельная бомба

Около 6:50 12 мая на улице Шмидта в Мелитополе прозвучал взрыв. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство в мусорном баке, сообщает администрация города в телеграм-канале.

Никто не пострадал, но были повреждены стоявшие рядом автомобили, взрывной волной выбиты стекла в ближайшем доме.

Мелитополь в марте стал столицей Запорожской области. Регион по итогам сентябрьского референдума вошел в состав России. Город Запорожье остается под контролем Киева.

В конце апреля мелитопольские власти сообщили о двух взорвавшихся самодельных бомбах за день. Один из взрывов произошел у подъезда многоквартирного жилого дома. Пострадали двое полицейских, один из них, глава Приазовского отделения полиции Александр Мищенко позже умер.

Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал случившееся терактом. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное приобретение взрывных устройств; предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов; максимальное наказание — пожизненное лишение свободы). ФСБ задержала троих членов диверсионной группы, которых сочла причастными к преступлению. В группу входили один гражданин Украины и два россиянина.