ФСБ: задержаны подозреваемые в покушении на замначальника ГУВД в Мелитополя диверсанты

В Мелитополе задержали подозреваемых в покушении на замначальника полиции

Правоохранительные органы задержали троих членов диверсионно-разведывательной группировки, причастных к покушению на замначальника ГУВД Запорожской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ.

Покушение произошло 27 апреля, полковник А.С. Мищенко погиб.

Ранее Следственный комитет сообщил, что 2 мая у ворот жилого дома в Мелитополе было заложено самодельное взрывное устройство. Его привели в действие, когда замначальника полиции открыл ворота. Пострадавший был госпитализирован с минно-взрывной травмой. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК.

В ноябре 2022 года в Мелитополе на замминистра спорта Запорожской области Андрея Бойко было совершено покушение. Бомба была заложена в ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором он жил. Чиновник получил легкую контузию.

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