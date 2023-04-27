СК России завел уголовное дело после гибели полицейского при взрыве в Мелитополе

СК завел дело после гибели полицейского при взрыве в Мелитополе

Фото: sledcom_press / Telegram

Российские следователи завели уголовное дело после взрыва в Мелитополе Запорожской области, при котором погиб сотрудник полиции. Об этом СК сообщил в телеграм-канале.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное приобретение взрывных устройств, предусмаривает лишение свободы на срок до восьми лет) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов максимальное наказание — пожизненное лишение свободы), говорится в сообщении.

Взрыв у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Кирова произошел 27 апреля около 5:15. Изначально городская администрация сообщила, что пострадал один человек, однако позднее пресс-служба ГУ МВД России по Запорожской области уточнила, что пострадали два полицейских и один из них позднее скончался.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что погиб глава Приазовского отделения полиции 42-летний Александр Мищенко, и счел произошедшее терактом. СК в сообщении назвал его замначальника УМВД России по Мелитополю и Мелитопольскому району.