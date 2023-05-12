В Минобороны заявили об уничтожении семи украинских беспилотников

Российские военные на запорожском направлении уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа и четыре дрона-камикадзе, заявил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Он уточнил, что дроны уничтожили с помощью средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также стрелкового оружия. Кроме того, на запорожском направлении в районе села Полтавка реактивная батарея уничтожила пункт временной дислокации украинских военных.

В районе города Гуляйполе расчет самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» уничтожил украинский минометный расчет. Дронами-камикадзе уничтожен бронеавтомобиль «Казак» в районе села Малая Токмачка и два пикапа противника в районе села Новоданиловка.

9 мая Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили три склада ВСУ — в ДНР, Херсонской и Запорожской областях. На южнодонецком (в районе городов Марьинка и Угледар) и запорожском направлениях Украина потеряла более 90 солдат.

8 мая на южнодонецком и запорожском направлениях были уничтожены до 70 украинских военных, сообщали в Минобороны. В ДНР и Запорожской области уничтожены два украинских склада боеприпасов.