Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 мая
EUR ЦБ: 82,89 (-1,26) Инвестиции, 11 мая, 16:21 Курс доллара на 12 мая
USD ЦБ: 75,88 (-0,81) Инвестиции, 11 мая, 16:21
CNN узнал о скорой отставке заместителя госсекретаря США Политика, 07:39
Восемь человек пострадали при землетрясении вблизи Токио Общество, 07:29
Трамп обжаловал решение суда о выплате $5 млн за клевету и домогательства Политика, 07:01
Банки стали активнее предлагать платную скидку на ипотеку Финансы, 07:00
В Минобороны заявили об уничтожении семи украинских беспилотников Политика, 06:40
Суд вынес первый приговор за злоупотребления при гособоронзаказе Политика, 06:23
Politico узнало об отсутствии возражений в ЕС по энергетическим санкциям Политика, 06:17
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Испания выделила $2,4 млрд на борьбу с засухой Политика, 05:59
В «Ростехе» заявили о способности российской БМП-3 уничтожить Bradley Технологии и медиа, 05:36
Прокуратура Франции потребовала суда над Саркози Политика, 05:06
SuperJob назвал самые популярные специальности среди абитуриентов Общество, 05:00
WSJ назвала преемницу Маска на посту гендиректора Twitter Бизнес, 04:38
Умер актер из «12 стульев» и «Бронзовой птицы» Олег Севастьянов Общество, 04:35
Блинкен пообещал восполнить нехватку оружия, если Киев попросит Политика, 04:12
Военная операция на Украине ,  
0 

В Минобороны заявили об уничтожении семи украинских беспилотников

Минобороны: российские войска уничтожили семь украинских дронов на запорожском направлении

Российские военные на запорожском направлении уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа и четыре дрона-камикадзе, заявил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Он уточнил, что дроны уничтожили с помощью средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также стрелкового оружия. Кроме того, на запорожском направлении в районе села Полтавка реактивная батарея уничтожила пункт временной дислокации украинских военных.

В районе города Гуляйполе расчет самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» уничтожил украинский минометный расчет. Дронами-камикадзе уничтожен бронеавтомобиль «Казак» в районе села Малая Токмачка и два пикапа противника в районе села Новоданиловка.

9 мая Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили три склада ВСУ — в ДНР, Херсонской и Запорожской областях. На южнодонецком (в районе городов Марьинка и Угледар) и запорожском направлениях Украина потеряла более 90 солдат.

8 мая на южнодонецком и запорожском направлениях были уничтожены до 70 украинских военных, сообщали в Минобороны. В ДНР и Запорожской области уничтожены два украинских склада боеприпасов.

Теги
Минобороны Запорожская область беспилотники
Материалы по теме
В Запорожье и Херсоне прогремели взрывы
Политика
Рогов заявил о попытке Украины создать повод для захвата Запорожской АЭС
Политика
ФСБ предотвратила покушение на начальника полиции в Запорожской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter