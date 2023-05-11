Балицкий сообщил о покушении на председателя суда Запорожской области

Врио губернатора Запорожской области сообщил о покушении на председателя суда региона, не уточнив название суда и имя потерпевшего. Сам председатель не пострадал, однако двое его охранников были госпитализированы

Фото: oblsud.zapgov.ru

На председателя суда Запорожской области совершена попытка покушения в Мелитополе, он не пострадал, два его охранника госпитализированы, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«Сегодня в Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области. В результате покушения судья не пострадал, однако пострадали два человека охраны, они находятся в медучреждении, им оказывается вся необходимая помощь», — написал он.

По его словам, при непосредственном участии председателя суда в регионе в короткие сроки было обеспечено функционирование правосудия. «Это покушение не что иное, как очередная попытка киевских нацистов дестабилизировать обстановку на территории нашего региона, препятствовать становлению мирной жизни», — подчеркнул врио губернатора.

Запорожская и Херсонская области, а также ДНР и ЛНР вошли в состав России после референдумов в конце прошлого сентября. Город Запорожье остается под контролем украинских сил. В начале марта административным центром Запорожской области стал Мелитополь. Президент Владимир Путин еще в марте подписал указ о создании российских судов на территориях новых регионов. Так, в Запорожской области должны появиться один областной и один арбитражный суд, один городской, четыре межрайонных и один гарнизонный военный суд.

Россия неоднократно сообщала о предотвращении терактов в новых регионах. Так, в ноябре в ФСБ заявили о задержании трех украинских диверсантов в Мелитополе, которые, по данным спецслужбы, готовили взрывы в местах массового скопления людей. В их автомобиле нашли компоненты самодельного взрывного устройства на основе пластита и электродетонаторы, а в квартирах обнаружили два пистолета с боеприпасами и гранату с запалом.

Накануне ФСБ сообщила о задержании украинца, который по указанию Минобороны Украины планировал теракты в Запорожской области. По данным спецслужбы, одной из предполагаемых целей мог стать начальник отдела полиции поселка Кирилловка на юге Запорожской области. Возбуждено дело о подготовке теракта, задержанному мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.