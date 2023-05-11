Главе Словакии усилили охрану из-за писем с пулями и упоминанием Сороса

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 мая
EUR ЦБ: 84,15 (-0,76) Инвестиции, 10 мая, 16:38 Курс доллара на 11 мая
USD ЦБ: 76,69 (-0,13) Инвестиции, 10 мая, 16:38
«Тайны трафика»: универсальные принципы продвижения на любой площадке Pro, 13:32
ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию Политика, 13:32
Кадры с места взрыва автомобилей в Милане Общество, 13:27
ТАСС узнал о намерении ограничить возможности России по зерновой сделке Политика, 13:23
CNN узнал о поставке Британией Украине ракет с дальностью более 250 км Политика, 13:21
Твит Илона Маска вызвал рост курса токена LADYS на 10 000% Крипто, 13:19
В центре Милана произошел взрыв Общество, 13:17
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Песков назвал гуманитарным решение отменить визы и вернуть рейсы в Грузию Политика, 13:16
Хакеры начали рассылать повестки на военные сборы с трояном Технологии и медиа, 13:11
Поздняков заявил о «моменте тяжелого выбора» для российского спорта Спорт, 13:11
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 13:10
Bloomberg узнал, что Запад с декабря передал Украине более 200 танков Политика, 13:08
Боррель сообщил о планах ЕС потратить €70 млрд на оборону за три года Политика, 12:59
Главе Словакии усилили охрану из-за писем с пулями и упоминанием Сороса Политика, 12:56
Политика ,  
0 

Главе Словакии усилили охрану из-за писем с пулями и упоминанием Сороса

Президенту Словакии усилили охрану из-за угроз, писем с патронами и упоминанием Сороса
Зузана Чапутова
Зузана Чапутова (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Президент Словакии Зузана Чапутова усилила личную охрану и охрану своей семьи из-за угроз в адрес детей, конвертов с патронами, сообщений о бомбах и писем с антисемитскими высказываниями, сообщает портал SME со ссылкой на мужа главы государства Юрая Ризмана.

Одна причин угроз, которую указывают злоумышленники в письмах, — работа Чапутовой «агентом США», связь с американским посольством и американским финансистом и миллиардером Джорджем Соросом.

Такие же обвинения, по ее словам, ей предъявляет бывший премьер-министр Словакии и лидер партии «Направление — социальная демократия» (Smer) Роберт Фицо.

30 сентября в Словакии пройдут парламентские выборы. Мартовские опросы показывают, что партию Фицо поддерживает большее количество граждан. Smer выбирают 17,6% из 1 тыс. участников опроса компании AKO и 16,2% из 1107 участников опроса агентства IPSOS. Фицо известен тем, что, еще будучи премьер-министром, критиковал введение санкций против России и поставки оружия Украине.

Чапутова стала президентом Словакии в 2019 году. Тогда за адвоката и общественного деятеля Зузану Чапутову проголосовали 58,27% избирателей.

Теги
Словакия охрана патроны письма
Материалы по теме
В Киев приехали президенты Чехии и Словакии
Политика
The Economist узнал о разборе ВСУ на запчасти МиГ-29 от Польши и Словакии
Политика
Россия заявила о нарушении Словакией договора при передаче Украине МиГ-29
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter