Главе Словакии усилили охрану из-за писем с пулями и упоминанием Сороса

Зузана Чапутова (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Президент Словакии Зузана Чапутова усилила личную охрану и охрану своей семьи из-за угроз в адрес детей, конвертов с патронами, сообщений о бомбах и писем с антисемитскими высказываниями, сообщает портал SME со ссылкой на мужа главы государства Юрая Ризмана.

Одна причин угроз, которую указывают злоумышленники в письмах, — работа Чапутовой «агентом США», связь с американским посольством и американским финансистом и миллиардером Джорджем Соросом.

Такие же обвинения, по ее словам, ей предъявляет бывший премьер-министр Словакии и лидер партии «Направление — социальная демократия» (Smer) Роберт Фицо.

30 сентября в Словакии пройдут парламентские выборы. Мартовские опросы показывают, что партию Фицо поддерживает большее количество граждан. Smer выбирают 17,6% из 1 тыс. участников опроса компании AKO и 16,2% из 1107 участников опроса агентства IPSOS. Фицо известен тем, что, еще будучи премьер-министром, критиковал введение санкций против России и поставки оружия Украине.

Чапутова стала президентом Словакии в 2019 году. Тогда за адвоката и общественного деятеля Зузану Чапутову проголосовали 58,27% избирателей.