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Политика ,  
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Президентом Словакии впервые станет женщина
Согласно предварительным итогам голосования, на выборах лидирует адвокат и экоактивистка Зузана Чапутова. Широкую известность ей принесло ее участие в закрытии незаконной свалки в винодельческом регионе Словакии, пишет Reuters
Зузана Чапутова (Фото: Petr David Josek / AP)

Второй тур президентских выборов в Словакии выиграла адвокат и местный общественный деятель Зузана Чапутова. Согласно предварительным результатам голосования (после обработки местной ЦИК 96,78% протоколов), за нее проголосовали 58,27% избирателей. Основной соперник Чапутовой, замглавы Еврокомисии Марош Шефчович в это время набирает 41,73%. Явка составила чуть менее 41% (на голосование в первом туре пришли 48,74% избирателей). Итоги выборов в онлайн-режиме обновляются на сайте местного издания Dennik N.

Таким образом, отмечает оно, впервые в истории Словакии во главе государства будет стоять женщина. Она станет пятым словацким президентом. В должность Чапутова вступит 15 июня.

Марош Шефчович, по данным Dennik N, еще до полуночи (разница времени между Москвой и Братиславой — два часа) признал свое поражение и по телефону поздравил свою оппонентку. «Я сказал ей, что сегодня вечером на нее ложится большая ответственность. Я подчеркнул, что, несмотря на очень оживленную избирательную кампанию, впереди у Словакии времена, которые потребуют объединения», — рассказал он.

Политика
В Словакии определились участники второго тура президентских выборов

Лидером голосования Чапутова была и после первого тура выборов (в нем участвовало 13 политиков). Тогда адвокат заручилась поддержкой 40,54% избирателей, за Шефчовича проголосовали 18,66% граждан.

Известность Чапутовой в Словакии, как писал Reuters, принесло ее участие в закрытии незаконной свалки в винодельческом регионе республики. Полигон, как напоминает Bloomberg, там построить планировал бизнесмен, которого заподозрили в причастности к убийству журналиста-расследователя Яна Куцяка. Он был убит в прошлом году. Именно с волной антиправительственных митингов, которые прокатились по Словакии после этого, Reuters связывал популярность Чапутовой на политической арене.

В своей адвокатской практике, замечает Bloomberg, Чапутова занималась вопросами борьбы с коррупцией. Также, по данным агентства, она открытый сторонник соблюдения прав геев. Говоря о выборах в ходе последних дебатов 27 марта Чапутова отметила, что ​«на карту поставлены демократические ценности». «Мы страдаем от подрыва доверия, и это связано с тем, как действуют политики», — утверждала она.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Словакия, выборы президента
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