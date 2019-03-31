Президентом Словакии впервые станет женщина

Согласно предварительным итогам голосования, на выборах лидирует адвокат и экоактивистка Зузана Чапутова. Широкую известность ей принесло ее участие в закрытии незаконной свалки в винодельческом регионе Словакии, пишет Reuters

Зузана Чапутова (Фото: Petr David Josek / AP)

Второй тур президентских выборов в Словакии выиграла адвокат и местный общественный деятель Зузана Чапутова. Согласно предварительным результатам голосования (после обработки местной ЦИК 96,78% протоколов), за нее проголосовали 58,27% избирателей. Основной соперник Чапутовой, замглавы Еврокомисии Марош Шефчович в это время набирает 41,73%. Явка составила чуть менее 41% (на голосование в первом туре пришли 48,74% избирателей). Итоги выборов в онлайн-режиме обновляются на сайте местного издания Dennik N.

Таким образом, отмечает оно, впервые в истории Словакии во главе государства будет стоять женщина. Она станет пятым словацким президентом. В должность Чапутова вступит 15 июня.

Марош Шефчович, по данным Dennik N, еще до полуночи (разница времени между Москвой и Братиславой — два часа) признал свое поражение и по телефону поздравил свою оппонентку. «Я сказал ей, что сегодня вечером на нее ложится большая ответственность. Я подчеркнул, что, несмотря на очень оживленную избирательную кампанию, впереди у Словакии времена, которые потребуют объединения», — рассказал он.

Лидером голосования Чапутова была и после первого тура выборов (в нем участвовало 13 политиков). Тогда адвокат заручилась поддержкой 40,54% избирателей, за Шефчовича проголосовали 18,66% граждан.