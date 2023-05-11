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В небе над Японией заметили «огненные шары»

TBS: жители японской префектуры Окинава увидели в небе похожие на огненные шары объекты

В небе над Японией заметили «огненные шары»
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Жители японской префектуры Окинава вечером 10 мая увидели в небе неизвестные объекты, похожие на огненные шары или метеориты, сообщает телеканал TBS.

Эти предметы были видны из разных частей региона. Они ярко светились и летели по небу несколько секунд. Один из очевидцев рассказал, что видел, как «метеорит» горел около 20 секунд, а затем исчез в вечернем небе.

По данным Окинавской метеорологической обсерватории, пока никаких погодных аномалий подтверждено не было. В Министерстве обороны Японии заявили, что не имеют информации о запуске военных разведывательных спутников из Северной Кореи.

О планах запустить военный разведывательный спутник лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил 19 апреля. Он заявил о важности наличия средств космической разведки на фоне «угроз и вызовов» со стороны США и Южной Кореи.

1 мая японские военные завершили процесс развертывания комплексов ПРО Patriot PAC-3 в южной префектуре Окинава, чтобы при необходимости перехватить обломки ракеты, с помощью которой Пхеньян планирует запустить военный спутник.

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