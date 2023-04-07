В Иркутской области упал предмет, похожий на метеорит

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В Усть-Кутском районе Иркутской области упало неопознанное небесное тело, и жители Усть-Кута могли наблюдать аномальное свечение, сообщила районная администрация.

«В 22:47 над городом неожиданно появилось яркое свечение, внешне похожее на комету», — говорится в сообщении властей «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области РБК сказали, что информация об этом не поступала. РБК направил запрос в Институт солнечно-земной физики СО РАН.

Сообщество «Хорошие новости Усть-Кута» «ВКонтакте» обратилось к руководителю Большого иркутского планетария Дмитрию Семенову. По его словам, «возможно, это действительно метеорит», однако астрономам нужно проверить, «не сходили ли с орбиты ступени ракет или спутники».

Пресс-секретарь администрации района Кристина Зарочинцева рассказала «Подъему», что, вероятно, «это был метеорит или осколок от него».

Директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев заявил «РИА Новости», что в городе было зафиксировано падение болида, а не метеорита. «Пока определить, долетел он до Земли или сгорел в атмосфере, не представляется возможным», — добавил он. Болид — метеор яркостью более −4m, который влетает в земную атмосферу на скорости от 11 км/с до 73 км/с и воспламеняется на расстоянии от 120 до 80 км от поверхности Земли.