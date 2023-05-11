Помощник президента Бразилии встретился с Зеленским на Украине

Помощник по международным делам бразильского президента Селсу Аморим посетил Киев и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, заместителем министра иностранных дел Андреем Мельником и другими членами украинского руководства, сообщает газета Folha de São Paulo.

«Диалог был позитивным, укрепляющим доверие, направленным на разъяснение наших целей в отношении заключения мира», — сказал Аморим, добавив, что не хочет делиться дополнительной информацией, поскольку правительство должно сделать это официально в ближайшее время.

Он добавил, что немедленного решения для мира нет. «Прийти к согласию будет непросто. Обе стороны должны будут прийти к пониманию того, что цена войны будет выше цены отдельных уступок», — подчеркнул Аморим.

Как сообщила газета O Globo, в планы украинского правительства входило доставить Аморима в районы, пострадавшие в ходе военной операции, чтобы привлечь внимание властей Бразилии.

В апреле Аморим встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремлевском дворце. В ходе разговора с Путиным Аморим говорил о конфликте на Украине и торговле удобрениями. В ходе поездки был утвержден приезд в Бразилиа министра иностранных дел России Сергея Лаврова, с которым специальный помощник бразильского президента встретился 17 апреля.

В феврале президент Бразилии Лула да Силва заявил, что России нужны минимальные условия для прекращения боевых действий на Украине. Он уточнил, что нужно говорить о мирном урегулировании конфликта, а не о «войне». При этом он не назвал конкретные условия, которые нужно дать Москве, но призвал глав стран прекратить конфликт и сесть за стол переговоров. Да Силва выразил готовность стать посредником в урегулировании конфликта. Президент Бразилии отказался поставлять Украине оружие, чтобы «даже косвенно» не становиться участником конфликта.