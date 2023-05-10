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Фигуранты дела о подготовке терактов в Белоруссии 9 Мая признали вину

ОНТ: Все фигуранты дела о подготовке терактов в Белоруссии 9 Мая признали вину
КГБ Белоруссии в Минске
КГБ Белоруссии в Минске (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Все фигуранты дела о подготовке терактов на 9 Мая в Белоруссии признали вину, сообщил телеканал ОНТ со ссылкой на КГБ страны.

Как утверждают в ведомстве, к подготовке теракта причастны четверо белорусов в возрасте до 30 лет. По версии следствия, гражданин Белоруссии, который находился в Киеве, получил задание от Главного управления разведки Минобороны Украины и нашел исполнителей. В Белоруссию прибыли посылки со взрывчаткой, замаскированной под бытовые приборы.

По словам начальника главного управления специальных экспертиз республики, взрывчатка произведена в США. «Ее хватило бы, чтобы пустить под откос сразу несколько поездов или устроить теракт среди людей во время празднования 9 Мая», — сообщил телеканал.

По данным ОНТ, фигуранты дела сотрудничают со следствием. В видео, опубликованном телеканалом, они представлены как подозреваемые «в измене государству и подготовке к совершению акта терроризма».

В Белоруссии неоднократно сообщали о попытках теракта в стране после начала военной операции на Украине. В марте КГБ отчитывался о ликвидации в Гродно вооруженного иностранца, который готовился совершить теракт. В ведомстве утверждают, что он оказывал сопротивление при задержании с помощью автомата и боевых гранат.

В конце марта президент Александр Лукашенко говорил, что республика «не находилась в столь тревожной и угрожающей ее безопасности ситуации, как сегодня», за все годы своей независимости. Белоруссию, по мнению Лукашенко, «пытаются втянуть в войну», и этому способствуют соседние страны НАТО. Президент Белоруссии подчеркивал, что страна не будет вступать в конфликт на Украине.

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Белоруссия КГБ теракт 9 Мая
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