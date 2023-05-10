ФСБ заявила о предотвращении теракта на самарском фестивале с Сигалом
ФСБ заявила о пресечении подготовки теракта в Самаре на центральной площади Куйбышева во время «Международного антифашистского фестиваля».
По данным регионального управления спецслужбы, россиянка, уроженка Украины планировала передать неустановленному лицу средства для поджога.
В апреле ее задержали сотрудники УФСБ после того, как она заложила в тайник пакет с химическими компонентами. В автомобиле женщины нашли средства связи, где была переписка с неустановленным лицом, представлявшимся сотрудником одной их военных организаций Украины. Как утверждает спецслужба, женщина также причастна к передаче неустановленному лицу информации в отношении объектов военной инфраструктуры и мест массового пребывания граждан.
ФСБ назвала целью планируемого теракта «воздействие на органы власти РФ и склонение их к отказу от проведения специальной военной операции». Женщину арестовали, против нее завели уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК). Ее сообщников ищут.
На Куйбышевской площади в Самаре 1-6 мая проходил Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!». Как отмечал губернатор Дмитрий Азаров, участники — «те люди, которые понимают, какому злу сегодня противостоит наш народ, как мы боремся вновь, следуя заветам наших дедов, прадедов, с фашизмом». В фестивале участвовали актер Стивен Сигал, британский волынщик Джими МакРэй, словенский артист Сашо Гачник «Сварогов» (Словения), каталонская группа Opcio K-95, никарагуанская группа LiberArte и другие.
В конце апреля ФСБ заявила о задержании в Крыму гражданина России, готовившего теракт в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе. У него нашли две самодельные бомбы.