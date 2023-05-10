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Глава правительства Финляндии Санна Марин сообщила о разводе

Врио премьера Финляндии Санна Марин сообщила о разводе с Маркусом Ряйккененом
Маркус Ряйккенен и Санна Марин
Маркус Ряйккенен и Санна Марин (Фото: Jussi Nukari / imago-images.de / Global Look Press)

Временно исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии 37-летняя Санна Марин объявила о разводе с супругом Маркусом Ряйккененом.

«Мы вместе подали на развод. Мы благодарны за 19 лет совместной жизни и за нашу любимую дочь. Мы по-прежнему лучшие друзья, близкие друг другу, и любящие родители. Мы продолжим проводить время вместе как с семьей, так и друг с другом», — написала она в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Марин также призвала уважать неприкосновенность ее личной жизни. Она подчеркнула, что ни она, ни Ряйккенен не будут комментировать развод.

Как пишет Yle, Марин и Ряйккенен познакомились в 18-летнем возрасте, когда они были студентами. В 2018 году у них родилась дочь. В августе 2020 года они поженились.

Ряйкконен — инвестор, недавно он объявил, что начинает работать в международной инвестиционной компании Yes VC. Марин с 2019 года занимала пост премьер-министра Финляндии. На период ее работы пришлась пандемия коронавируса, а также начало военной операции на Украине. Весной прошлого года она была одним из инициаторов пересмотра позиции Хельсинки по поводу вступления в НАТО. Финляндия официально стала членом альянса 4 апреля.

В начале апреля в Финляндии состоялись парламентские выборы. Социал-демократическая партия Марин заняла на них третье место. 6 апреля Марин подала президенту страны заявление об отставке правительства. Кабинет продолжит исполнять обязанности до формирования нового правительства, но не сможет принимать важные политические решения. Марин также объявила, что в сентябре покинет пост председателя партии и станет рядовым депутатом.

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Финляндия Санна Марин развод телеведущий
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