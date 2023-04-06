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Политика ,  
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Правительство Финляндии ушло в отставку

Правительство Финляндии во главе с премьером Санной Марин ушло в отставку после выборов
Уходящая с поста Санна Марин была премьер-министром Финляндии с 2019 года. Социал-демократическая партия под ее руководством заняла третье место на недавних парламентских выборах
Санна Марин и Саули Ниинистё&nbsp;
Санна Марин и Саули Ниинистё  (Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Reuters)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин подала президенту страны Саули Ниинистё заявление об отставке правительства. Глава государства его принял. Трансляцию их встречи вел Yle. Марин возглавляла правительство с 2019 года. Под ее руководством Финляндия вступила в НАТО.

Кабинет Марин продолжит исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство. Лидер победившей на недавних парламентских выборах Коалиционной партии Петтери Орпо приступит к консультациям о будущем кабинете министров на следующей неделе.

Техническое правительство Марин будет заниматься текущими и рутинными вопросами, но не сможет принимать важные политические решения, поясняет издание.

В начале апреля в Финляндии состоялись парламентские выборы. Социал-демократическая партия Санны Марин заняла на них третье место, получив по итогам голосования 43 места в парламенте. Лидером стала правоцентристская Коалиционная партия (48 мест), второе место заняли ультраправые «Истинные финны» (46 мест).

Согласно результатам выборов, Социал-демократическая партия улучшила свой результат по сравнению с выборами 2019 года (плюс три мандата), однако места в парламенте потеряли основные партнеры по коалиционному правительству Санны Марин: центристы (минус восемь), левые (минус пять), зеленые (минус семь).

Марин после выборов объявила, что после партийного съезда в сентябре покинет пост председателя Социал-демократической партии и останется рядовым депутатом. «Это были исключительно трудные годы и трудные времена. Теперь, когда результаты выборов такие, я считаю, что у меня есть возможность открыть новую страницу в своей жизни», — сказала она.

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Санна Марин занимала пост премьер-министра с 2019 года. На период ее работы пришлась пандемия коронавируса, а также начало военной операции на Украине. Весной прошлого года она была одним из инициаторов пересмотра позиции Хельсинки по поводу вступления в НАТО. Финляндия официально стала членом альянса 4 апреля.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
отставка правительства Финляндия Санна Марин
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
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