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Политика ,  
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Польша изъяла $1,2 млн у посольства и торгового представительства России

Rzeczpospolita: Польша изъяла у посольства и торгового представительства России $1,2 млн
Варшава, Польша
Варшава, Польша (Фото: Алексей Витвицкий / ТАСС)

Польские власти изъяли с банковских счетов посольства и торгового представительства России $1,2 млн, пишет газета Rzeczpospolita.

По данным издания, польская прокуратура заблокировала на российских счетах почти 800 тыс. злотых и более $912 тыс., что эквивалентно $1,2 млн, а затем перечислила деньги на свой счет как вещественные доказательства. Посол России в Польше Сергей Андреев не оспорил это решение, поэтому оно окончательно вступило в силу, заявил газете глава Мазовецкого отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры.

Счета российских представительств заблокировали вскоре после начала военной операции на Украине, объяснив это тем, что средства на них могут использоваться для финансирования террористической деятельности или отмывания денег. Как пишет Rzeczpospolita, подозрение возникло в начале марта 2022 года, когда российские дипломаты трижды попытались снять крупные суммы наличными — дважды на $0,5 млн и один раз на $300 тыс.

Российский посол утверждал, что польские власти нарушили нормы международного права, заблокировав счета, но проиграл в суде. Изъятие средств, по данным газеты, он обжаловать не стал.

О блокировке счетов российского посольства Андреев сообщил 24 марта прошлого года. 26 апреля 2023 года деньги изъяли. Посол говорил, что речь идет о «значительных средствах», которые находились на счетах как в долларах США, так и в польских злотых. Он оценил произошедшее как «грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Москва ответит на решение польской прокуратуры изъять деньги со счетов посольства.

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Теги
Польша прокуратура изъятие Посольство России в Польше
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