СК: в Челябинске задержали стримера, который призывал ВСУ ударить по Кремлю

В Челябинске задержали стримера за призывы ударить по Кремлю

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В Челябинске задержали мужчину по подозрению в призывах к терроризму, сообщает Следственный комитет по Челябинской области.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). «По версии следствия, подозреваемый разместил в сети Интернет высказывания, побуждающие к совершению террористических действий», — говорится в сообщении СК.

Издание 74.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что подозреваемый — стример, который призывал Украину нанести удары по Кремлю.

По ч. 2 ст. 205.2 УК стримеру может грозить до семи лет лишения свободы.

По данным RT, речь идет о блогере под ником Алаласа Алаласович.

В апреле председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что в парламенте готовят поправки в законы, ужесточающие наказание за терроризм (ст. 205), за содействие терроризму (ст. 205.1), его оправдание и призывы к его осуществлению (ст. 205.2).

Пискарев также отмечал, что он предложит расширить перечень составов, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы, так как, несмотря на то что УК России предусматривает пожизненное наказание для террористов, «по некоторым составам наказание мягче».

18 апреля Госдума проголосовала за поправки в законы, а 28 апреля новые законы с ужесточением наказания подписал президент Владимир Путин.

