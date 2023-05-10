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Кулеба назвал требования ВСУ к Германии

Глава МИД Украины Кулеба: Киев хочет получить от Германии еще бронетехники и боеприпасов
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Украине нужно от Германии еще больше оружия, а именно боеприпасов для дальних дистанций, зенитных комплексов и бронетехники, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Bild.

По его словам, у Германии много оружия, очень развита военная промышленность с «титаном» в этой сфере по Европе — концерном Rheinmetall.

«Нужны артиллерийские боеприпасы, особенно для дальних дистанций. Нужна бронетехника, нужны зенитные комплексы, все это есть в Германии и поставлено в Германию. А Германия может дать еще больше», — заявил Кулеба.

Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер объявил о возможном создании совместных предприятий с украинскими компаниями для производства танков, ПВО и боеприпасов. Решение по этому вопросу должно быть принято в ближайшие несколько недель.

В начале марта Паппергер говорил, что концерн ведет переговоры о строительстве танкового завода на территории Украины, который сможет производить до 400 танков типа Panther в год. По его словам, строительство обойдется примерно в €200 млн. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на это пообещал «салюты из «Калибров».

Теги
Дмитрий Кулеба Украина Германия бронетехника боеприпасы
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