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Глава Rheinmetall не исключил производства боеприпасов и ПВО на Украине

Welt: глава Rheinmetall Паппергер не исключил производства боеприпасов и ПВО на Украине

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер объявил о возможном создании совместных предприятий с украинскими компаниями для производства танков, ПВО и боеприпасов, пишет Die Welt. Решение должно быть принято в ближайшие несколько недель, рассчитывают в компании.

Паппергер исходит из того, что Украина должна сохранить свою независимость в долгосрочной перспективе. «Для этого должны быть построены заводы», — сказал глава немецкого производителя вооружений. «Таким образом, мы дадим Украине возможность защитить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — отметил он.

В начале марта главы Rheinmetall говорил, что концерн ведет переговоры о строительстве танкового завода на территории Украины, который сможет производить до 400 танков типа Panther в год. По его словам, строительство обойдется примерно в €200 млн.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на сооружение завода пообещал «салюты из «Калибров». «Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств», — пригрозил он в телеграм-канале.

Позднее Reuters сообщал, что Rheinmetall собирается открыть в Румынии центр по обслуживанию и ремонту военной техники для Украины, включая танки Leopard и Challenger, бронетранспортеры Fuchs, боевые машины пехоты Marder.

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