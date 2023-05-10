В Белоруссии сообщили об украинском следе заказчика терактов 9 мая

Следы заказчиков предотвращенных терактов в Белоруссии 9 мая ведут на Украину. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

ОНТ сообщил, что теракты планировали осуществить с помощью взрывных устройств, которые были замаскированы под бытовые приборы из-за рубежа. «В Беларуси их получили разные люди с одним заданием — забрать и не задавать лишних вопросов. А в нужное время посылки должны были активировать, чтобы спровоцировать жертвы и всколыхнуть ситуацию в стране. Следы заказчика терактов ведут в Украину», — говорится на сайте телеканала.

Накануне КГБ Белоруссии объявил о задержании «определенного количества лиц», которые готовили теракты в связи с 9 Мая. «Это были попытки организации терактов на нашей территории. <...> И [мы] знаем, что за этим стоят спецслужбы», — говорил глава КГБ республики Иван Тертель.

В Белоруссии неоднократно сообщали о попытках теракта в стране после начала военной операции на Украине. В марте КГБ отчитывался о ликвидации в Гродно вооруженного иностранца, который, по его данным, готовился совершить теракт. По словам КГБ, он оказывал сопротивление при задержании с помощью автомата и боевых гранат. Кроме того, Лукашенко до этого сообщал о попытке СБУ вместе с ЦРУ США уничтожить на территории республики российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, но операция провалилась.

В конце марта Лукашенко говорил, что республика «не находилась в столь тревожной и угрожающей ее безопасности ситуации, как сегодня», за все годы своей независимости. Белоруссию, по мнению Лукашенко, «пытаются втянуть в войну», и этому способствуют соседние страны НАТО. Президент Белоруссии говорил, что страна не будет вступать в конфликт на Украине.