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Маск заявил, что с Карлсоном не подписывали соглашений о шоу в Twitter

Илон Маск: Twitter не подписывал соглашение с экс-ведущим Fox News Карлсоном о запуске шоу
Twitter TWTR Купить
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Такер Карлсон (Фото: Jason Koerner / Getty Images)

Владелец Twitter Илон Маск заявил, что компания не подписывала какого-либо соглашения с бывшим ведущим Fox News Такером Карлсоном, который решил запустить свое шоу в соцсети.

«Я также хочу прояснить, что мы не подписывали никаких соглашений. На Такера распространяются те же правила и вознаграждения, что и на всех создателей контента», — написал Маск в Twitter.

Он объяснил, что под вознаграждениями имеются ввиду подписки и доля дохода от рекламы, которая появится скоро и будет зависеть от количества подписчиков и просмотров рекламы. «Я надеюсь, что многие другие люди, особенно левые, также решат стать создателями контента на этой платформе», — добавил владелец соцсети.

О планах запустить свое шоу в Twitter Карлсон сообщил накануне. «Вскоре мы запускаем в Twitter новую версию шоу, которое делали на протяжении шести с половиной лет», — заявил он в своем видеообращении, добавив, что Twitter остается одной из немногих платформ, где допускается свобода слова. При этом ведущий не сообщил подробностей о том, когда начнется его новая программа или каким будет ее содержание.

Такер Карлсон вел одно из самых популярных и рейтинговых шоу Tucker Carlson Tonight на Fox News c 2016 года. 24 апреля на сайте Fox News появилось заявление, в котором говорилось, что ведущий покинет телеканал по соглашению с руководством.

Карлсон известен своей активной поддержкой Республиканской партии и критикой действующего президента США Байдена. В частности, журналист выражал недовольство решением главы государства повысить налог для граждан, чей годовой доход превышает $400 тыс. Газета The New York Times (NYT) называла Карлсона «любимым ведущим» бывшего президента США Дональда Трампа.

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