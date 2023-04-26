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Politico узнала о ликовании в Пентагоне из-за ухода Карлсона с Fox News

Politico: в Пентагоне приветствовали уход Карлсона с Fox News словами «скатертью дорога»
Такер Карлсон
Такер Карлсон (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Высокопоставленные чиновники Минобороны США с ликованием встретили новость об увольнении телеведущего Fox News Такера Карлсона, критиковавшего администрацию президента Джо Байдена, пишет Politico.

«Страна станет лучше без его нападок на наших военных каждый вечер на глазах у сотен тысяч людей», — сказал один высокопоставленный чиновник Пентагона. Еще один собеседник издания прокомментировал новость об увольнении Карлсона словами «скатертью дорога».

Сам телеведущий на вопрос Politico, думает ли он, что чиновники американского Минобороны довольны его уходом, ответил: «Ха! Я уверен».

Как отмечает издание, Карлсон вызвал недовольство высших должностных лиц министерства обороны США еще в начале президентства Байдена из-за личных нападок на военных лидеров.

Такер Карлсон вел на Fox News передачу Tucker Carlson Tonight c 2016 года. Это шоу было одним из наиболее популярных на американском телевидении и опережало по рейтингам аналоги на CNN и MSNBC, пиcал NBC News.

24 апреля, на сайте Карлсона было размещено заявление, в котором говорилось, что ведущий покинет телеканал по соглашению с руководством. Последняя программа с его участием вышла в эфир 21 апреля.

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За несколько дней до этого Fox News заключила мировое соглашение с компанией — поставщиком программного обеспечения и аппаратов для голосования Dominion Voting Systems в рамках иска о клевете. В соответствии с ним телеканал должен выплатить истцу $787,5 млн.

Компания подала в суд на телеканал из-за заявлений о фальсификации результатов президентских выборов, которые в эфире делали адвокаты экс-президента США Дональда Трампа. Карлсон проходил по делу как свидетель.

Такер Карлсон не раз критиковал действия американской администрации. В июне прошлого года он заявил, что Белый дом намеренно подталкивает ЕС к введению эмбарго на импорт российской нефти. В конце апреля телеведущий заявил, что Украина терпит неудачи в ходе боевых действий.

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Fox News Пентагон телеведущий
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