Rheinmetall заявила о поставках Украине ПВО в ущерб безопасности Берлина

Германия направила на Украину ПВО Skynex и Skyranger, заявил глава компании-производителя. Ранее сообщалось, что Киев получит две новые Skynex в 2024 году, после того как их произведут

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Германия передала Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Skynex и Skyranger, которые могли бы использоваться для защиты Берлина, заявил в интервью Pioneer глава концерна — производителя систем Rheinmetall Армин Паппергер.

«Две системы, которые могли бы защитить Берлин, на данный момент находятся на Украине», — сказал он (цитата по ТАСС). По его словам, сейчас столица Германии не защищена с воздуха.

Система ПВО Skynex оснащена дистанционно управляемой револьверной пушкой Oerlikon калибром 35 мм, загруженной на грузовик HX77, поисковым радаром X-TAR3D и управляемыми ракетами Cheetah. Skyranger представляет собой высокомобильную систему ПВО с револьверной пушкой Oerlikon калибром 35 мм.

Газета Handelsblatt в декабре прошлого года писала, что Rheinmetall произведет две системы Skynex, которые, согласно источникам издания, направят на Украину. Поставки планировались на начало 2024 года.

The Wall Street Journal со ссылкой на Паппергера пишет, что правительство Германии заказало две такие системы за €200 млн, и в течение года они будут отправлены Украине.

Rheinmetall 28 февраля также сообщила, что поставила Украине автоматизированные системы разведки SurveilSPIRE. Они «состоят из мобильных наблюдательных вышек с дневными и ночными камерами, мини-дронов с автопилотом и системы управления», вышки изготовлены эстонской компанией DefSecIntel. Также Rheinmetall указала, что направит Киеву полевой госпиталь под ключ и высокомобильные грузовики.

Кремль отмечал, что поставки западной военной техники Украине не помешают России достичь своих целей в ходе спецоперации.