Таможня Китая: товарооборот с Россией за январь-апрель вырос на 41,3%

Товарооборот между Россией и Китаем в 2023 году вырос почти вдвое

Товарооборот между Китаем и Россией в январе-апреле составил $73,15 млрд, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 41,3%, следует из статистических данных китайского главного таможенного управления.

Поставки Китая в Россию возросли на 67,2% по сравнению с первым кварталом прошлого года и составили $33,7 млрд, а российский импорт увеличился на 24,8%, составив $39,5 млрд.

Согласно статистике, рост товарооборота с Россией был самым значительным среди всех основных торговых партнеров Китая: оборот с Сингапуром вырос на 32,1%, с Южной Африкой — на 18,8%.

После введения западных санкций против России Москва перенаправила в Китай значительные объемы нефти и угля, а Пекин в свою очередь резко нарастил экспортные поставки в Россию, воспользовавшись уходом с российского рынка многих западных компаний.

В конце марта президент России Владимир Путин на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что Москва готова переходить на расчеты в юанях в торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки. По данным ЦБ, за 2022 год доля юаня в расчетах за экспорт в России выросла с 0,5 до 16%.