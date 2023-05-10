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Журналист рассказал, что из-за мер безопасности на параде забрали Tic Tac

«Коммерсантъ»: из-за мер безопасности на параде у журналиста забрали Tic Tac

У журналиста, приехавшего на парад Победы на Красной площади в Москве, при входе отобрали упаковку драже Tic Tac, сообщил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

По его словам, проверяющий объяснил, что с едой на мероприятие проходить нельзя.

«Все это, на мой взгляд, позволяло считать меры безопасности на этом параде беспрецедентными», — пишет Колесников.

Прошедший в Москве парад в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоял из пешей части и прохода колонн военной техники. В этом году в мероприятии не участвовала авиация, а из танков был задействован только Т-34, который открывал проезд техники.

В механизированной колонне были представлены в основном колесные машины: бронемашины семейства «Тайфун» и «Тигр», БМП-2М, зенитный ракетный комплекс С-400 и пусковые комплексы «Искандер-М» и «Ярс».

На мероприятии выступил с речью президент Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Кремль принял все необходимые меры безопасности в связи с произошедшей в ночь на 3 мая атакой дронов на Кремль.

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Песков рассказал, что в ночь на 3 мая Украина попыталась с помощью беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента. Оба аппарата вывели из строя, ущерба они не нанесли. При инциденте никто не пострадал. В Киеве причастность к произошедшему отрицали. В Кремле заверили, что несмотря на случившееся, парад 9 мая состоится.

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