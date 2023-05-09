Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Сподарюшино

Под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Оно расположено близ границы с Украиной.

По словам главы региона, пострадавших нет. Загорелись два частных домовладения, но в них никого не было — жители переехали.

В ночь на 9 мая Гладков сообщил об обстреле города Шебекино. «Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами: повреждены окна, балконы и фасады обоих домов. Также посечены шесть автомобилей», — рассказал он.

Накануне, 8 мая, Шебекино также попало под обстрел. Два снаряда упали рядом с многоквартирными домами — там выбиты окна, повреждены балконы. Загорелся один автомобиль, еще два получили сильные повреждения. Пострадали пять человек: они получили колотые ранения легкой степени тяжести.