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Работу над приквелом «Игры престолов» приостановили из-за забастовки

Работу над приквелом «Игры престолов» остановили из-за забастовки Гильдии сценаристов США
Фото: Charles McQuillan / Getty Images
Фото: Charles McQuillan / Getty Images

Написание сценария для приквела сериала «Игра престолов» приостановили из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Об этом сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на автора книг серии «Песнь льда и пПламени», на которых основано шоу, Джорджа Мартина.

Речь идет о сериале «Рыцарь семи королевств», основой шоу послужит цикл Мартина «Повести о Дунке и Эгге». «По состоянию на 2 мая ручки не пишут, а экраны компьютеров потемнели по всему Голливуду. <...> C этого момента и до конца забастовки сценаристы будут на пикетах, а не на съемочных площадках», — написал он.

Тысячи сценаристов объявили забастовку 1 мая. Работники кино- и телеиндустрии недовольны уровнем зарплат. Забастовка стала крупнейшей за 15 лет. В 2007–2008 годах она шла 100 дней и повлияла на выпуск многих проектов.

По словам Мартина, работу над шоу «Дом дракона», другим приквелом «Игры престолов», забастовка не затронула. Писатель заверил, что производство будет продолжаться до тех пор, пока есть сценарии для съемок. Он отметил, что сценарий к этому шоу был утвержден до того, как начались забастовки.

«Дом дракона» вышел на канале HBO в прошлом августе. Шоу основано на романах Мартина «Пламя и кровь» и «Восхождение дракона». События проекта развиваются за 200 лет до рождения Дейенерис Таргариен, в центре сюжета — ее предки.

О начале съемок второго сезона «Дома дракона» стриминговый сервис HBO Max объявил 12 апреля. Подробностей по поводу сюжета предстоящего продолжения не приводится. Однако, как ранее сообщал портал Deadline, второй сезон будет короче первого. В нем предполагается восемь серий вместо десяти. Кроме того, HBO планирует продлить «Дом дракона» на третий сезон.

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